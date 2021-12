A Paris Filmes divulgou nesta terça-feira, 15, o primeiro trailer de "A Série Divergente: Convergente", primeira parte do final da trilogia Divergente. Confira abaixo:

Da redação A Série Divergente: Convergente ganha o primeiro trailer

No longa, será revelado o mundo além dos muros. No elenco, os atores Shailene Woodley, Theo James, Zoë Kravitz, Miles Teller, Ansel Elgort e Naomi Watts e Jeff Daniels. "A Série Divergente: Convergente" estreia no Brasil no dia 17 de março de 2016.

