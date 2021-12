A perspectiva humana em 'Círculo de Fogo'

Scott, filho de Clint Eastwood, e John Boyega, da nova Star Wars, estão à frente do elenco da sequência de Círculo de Fogo - A Revolta. Os monstros estão de volta e o portal corre o risco de ser reaberto no Pacífico. Os monstros são robôs gigantescos, e do lado do bem são operados por humanos. Do lado de lá o funcionamento é outro.

Já virou lugar-comum comparar Círculo de Fogo a Transformers. Nada a ver, exceto nas cenas de luta. Por maior e mais barulhento que seja o filme, o ponto de vista é humano.

Conflitos afetivos, familiares. E a gosma cósmica que domina a mente do vilão. Sem a direção de Guillermo del Toro, a franquia cai, mas ainda diverte.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

