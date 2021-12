A Morte do Demônio lidera bilheterias nos EUA e Canadá

A Morte do Demônio, remake do clássico de horror de 1981, faturou US$ 26 milhões (R$ 51,4 milhões) em seu primeiro fim de semana de exibição, deixando para trás nas bilheterias uma outra história conhecida do público, o relançamento em 3D do blockbuster de Steven Spielberg, Parque dos Dinossauros, de 1993.

Com roteiro sobrenatural de cinco jovens amigos que enfrentam demônios em uma cabana abandonada, A Morte do Demônio superou em muito as projeções da indústria de cerca de US$ 20 milhões (R$ 39,6 milhões) depois de um alto número de exibições à meia-noite da quinta-feira.

O líder de bilheteria na semana passada, G. I. Joe: A Retaliação, brigou por seu lugar ao ficar virtualmente empatado com a animação da idade da pedra Os Croods, em sua tercera semana de exibição, faturando cada cerca de US$ 21 milhões (R$ 41,5 milhões), segundo estimativas de Hollywood.

O relançamento de Jurassic Park foi o quarto, com US$ 18,2 milhões(R$ 36 milhões) em ingressos vendidos.

