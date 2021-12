'A Forma da Água' lidera indicações ao Oscar 2018 concorrendo em 13 categorias

Nem Steven Spielberg nem Martin McDonagh foram indicados para melhor diretor no Oscar 2018, mas seus filmes - "The Post/Guerra Secreta" e "Três Anúncios Para um Crime" - estão entre os nove indicados para melhor filme. O longa "A Forma da Água" teve 13 indicações, liderando entre os concorrentes.

O Brasil estará representado pela animação "O Touro Ferdinado", dirigido por Carlos Saldanha, e "Me Chame Pelo Seu Nome", que concorre na categoria melhor filme, que foi coproduzido pelo brasileiro Rodrigo Teixeira.

Guillermo Del Toro, com "A Forma da Água", Greta Gerwig, por "Lady Bird", e Jordan Peele, "Corra!", concorrem nas duas categorias. Christopher Nolan também concorre a melhor filme e diretor, e "Dunkirk", como A "Forma da Água", ganhou um monte de indicações nas categorias técnicas e artísticas - ambos concorrem a melhor fotografia, direção de arte e trilha.

De maneira geral, o que se pode dizer é que o Oscar 2018 está abrindo espaço para os novos talentos, como Peele e Greta. Del Toro não é exatamente um novato, mas como mexicano é um pouco outsider e uma bofetada no racismo declarado do presidente Donald Trump, que não cessa de falar mal dos vizinhos.

Dois afrodescendentes indicados para melhor ator - Daniel Kaluuya e Denzel Washington - dão conta de que os protestos recentes dos negros contra a Academia também surtiram efeito. E Meryl Streep concorre de novo com "The Post". Seria absurdo ficar de fora, por sua extraordinária interpretação no longa dirigido por Spielberg.

E, sim, "Uma Mulher Fantástica" concorre a melhor filme estrangeiro com o sueco "The Square", o russo "Loveless", o húngaro "De Corpo e Alma" e o libanês "The Insult". É uma grande seleção na categoria, por mais polêmico que seja "A Arte da Discórdia". O vencedor da Palma de Ouro perdeu o Globo de Ouro, mas volta com força, concorrendo, porém, com obras superiores.

