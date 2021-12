"A Caminho de Casa" traz reflexão sobre convivência com cães Pitbull

Apesar do cachorro figurar como o animal de estimação preferido da maioria das pessoas, verdade seja dita: o cão da raça Pitbull ainda passa por um longo caminho até a sua aceitação completa. Visto muitas vezes como um animal agressivo e traiçoeiro, a raça não costuma ser uma das preferidas, sobretudo, em casas com crianças.

É em meio a esse conflito que se desenvolve a trama de "Bella". Considerada uma mestiça de pitbull, ainda filhote, a cadela conquista o jovem Lucas (Jonah Hauer-King), que não pensa duas vezes em levá-la para morar junto com ele e sua mãe (Ashley Judd).

Porém, conforme Bella cresce, ela e sua família acabam se deparando com uma dura realidade. Uma lei aprovada em Denver, cidade americana no qual os três moram, proíbe a circulação da raça pelas ruas. Lucas, então, é obrigado a deslocar a cadelinha para outro lugar, mas tudo dá errado quando ela, claro, não entende o objetivo dele e acaba tentando voltar para casa.

Diferente dos filmes de pet a que estávamos acostumados na televisão, a nova leva de produções do tipo busca, além de nos fazer apaixonar pelos animais, trazer sérias reflexões sobre a presença deles no mundo. Ao longo da jornada de Bella, o espectador é apresentado a diversas realidades pelas quais um animal desaparecido ou abandonado pode enfrentar. Como alguns podem suspeitar, é Bruce W. Cameron, autor do livro e adaptação "Quatro vidas de um cachorro" quem assina também A Caminho de Casa.

Nesse sentido, até a suposta agressividade que seria da natureza de Bella é questionada. "Como alguém poderia pensar que você nos faria mal?", chega a comentar um dos personagens. A afetuosidade da cadela é um dos pontos chaves do enredo, e é o que permite os mais diversos tipos de relação com humanos e outros animais. Isso fica ainda mais nítido quando ela serve como uma espécie de terapeuta no hospital onde Lucas trabalha e no seu papel de mãe ao encontrar "Gatona", uma solitária filhote de puma, na floresta (nessa hora, é preciso relevar a baixa qualidade da computação gráfica utilizada).

Outro ponto muito interessante é a apresentação de algo corriqueiro na vida real, mas pouco explorado nos filmes de pet: a relação do cachorro com o morador de rua. É muito provável que as lágrimas caiam em uma das cenas que mostra o desdobramento dessa amizade. Aliás, é bom que os mais sensíveis ou apegados a cães preparem um bom estoque de lenços, pois as aventuras de Bella podem mexer com as emoções.

Com direção de Charles Martin Smith e elenco principal de Bryce Dallas Howard, Ashley Judd e Jonah Hauer-King, A Caminho de Casa já está em cartaz na maioria dos cinemas de Salvador.

*Sob supervisão da editora Thaís Seixas

