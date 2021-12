O longa "A Bela e a Fera" ganhou o trailer final com cenas inéditas e a versão da clássica "Beauty and the Beast", cantada agora por Ariana Grande e John Legend. Confira abaixo:

Da redação "A Bela e a Fera" ganha trailer com cenas inéditas

O filme é a versão em live action da animação de 1992, da Disney. No elenco, Dan Stevens (Fera),Luke Evans (Gaston), Emma Watson (Bela), Emma Thompson (Sra. Potts), Kevin Kline (Maurice), Ian McKellen (Cogsworth), Gugu Mbatha-Raw (Plumette), Ewan McGregor (Lumiere) e Stanley Tucci (que viverá um piano falante).

"A Bela e a Fera" chega aos cinemas no dia 16 de março.

