'A Bela e a Fera' arrecada US$ 170 mi em fim de semana de estreia

O live-action de A Bela e a Fera é realmente um sucesso de bilheteria, com arrecadação de US$ 170 milhões no fim de semana de estreia (17 a 19 de março). O longa teve a melhor estreia de março até hoje no cinema dos Estados Unidos, superando Batman Vs Superman, de março de 2016, que faturou US$ 166 milhões no primeiro fim de semana. Os números superam as expectativas da Disney, que calculavam um ganho de US$ 150 milhões.

Além disso, A Bela e a Fera ainda se tornou a melhor estreia da carreira de Emma Watson, superando o último filme da saga Harry Potter. Mundialmente, a arrecadação chega a US$ 350 milhões. Numa comparação geral, a adaptação do clássico de 1991 ainda fica em 7º lugar na lista de filmes com melhores bilheterias no fim de semana de estreia nos EUA.

A estreia do filme da Disney ainda ofuscou outros lançamentos recentes. O filme Kong: A Ilha da Caveira, que era o campeão de bilheteria da semana passada nos EUA, caiu 53% e ficou com a segunda posição neste fim de semana, faturando US$ 28,8 milhões. Já Logan fica no terceiro lugar, com faturamento de US$ 17,5 milhões no mesmo período. No Brasil, A Bela e a Fera estreou na última quinta-feira, 16 de março.

