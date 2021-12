20 anos após primeiro filme, Fuga das Galinhas 2 é anunciado pela Netflix

Uma das animações stop motion mais aclamadas pela crítica, A fuga das galinhas vai ganhar uma continuação, 20 anos após o lançamento do primeiro filme. A sequência, ainda sem título, será produzida novamente pela inglesa Aardman Animations, com início em 2021 e será lançada na plataforma de streaming Netflix.

Lançado no Brasil em dezembro de 2000, o longa acompanha um grupo de galinhas, lideradas por Ginger e ajudadas pelo galo Rocky, que tentam escapar da morte em um criatório aprendendo a voar. No elenco, nomes como Mel Gibson, Timothy Spall e Imelda Staunton fizeram as vozes dos personagens.

O segundo filme irá mostrar os desdobramentos da fuga. Agora livres, Rocky e Ginger vivem em um santuário longe dos humanos e tem uma filha, Molly. Tudo parecia bem até que surge uma nova ameaça mortal que coloca sua liberdade e toda a espécie em risco.

Sam Fell dirige a continuação, que terá Peter Lord, Carla Shelley e Karey Kirkpatrick como produtores executivos. Confira o anúncio oficial publicado nas redes sociais pela Netflix.

POULTRY NEWS: Exactly 20 years to the day since the original was released, we can confirm there will be a Chicken Run sequel coming to Netflix!! Produced by @aardman, production is expected to begin next year. Eggsellent.