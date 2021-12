Você tem enfrentado problemas com buracos em Salvador?

Frequentes em Salvador, o número de buracos nas ruas e avenidas tem se intensificado neste período de chuvas. Só na Avenida Luís Viana (Paralela), cerca de 40 carros tiveram os pneus furados na noite de domingo, 19, em consequência do número de crateras presentes na via.

<GALERIA ID=18284/>

Por causa das chuvas, a Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop) informou nesta segunda-feira, 20, que precisou suspender as ações de recapeamento asfáltico e tapa-buracos que estavam sendo realizadas na cidade.

Como medida paliativa, o órgão ressalta que mantém a utilização do asfalto frio em áreas mais críticas - a exemplo Avenida Paralela -, já que o material quente não tem boa aderência ao solo molhado. Em toda a capital, destaca a Sucop, os investimentos na Operação Tapa-Buraco e recapeamento são da ordem de R$ 30 milhões.

<GALERIA ID=18267/>

>>>> Diante desta proliferação de buracos na capital, o Cidadão Repórter que saber se você também tem enfrentado problemas com crateras espalhadas pelas ruas e avenidas de Salvador. Envie fotos e comentários para o e-mail cidadaoreporter@grupoatarde.com.br ou através do formulário do Cidadão Repórter.

adblock ativo