Você conhece alguém com 100 anos ou mais?

O jornal A TARDE completa 100 anos de fundação no próximo dia 15 de outubro. E para comemorar uma data tão especial, queremos saber quem são os outros centenários da Bahia. Se você conhece alguém com 100 anos de vida ou mais, conte-nos a história dessa pessoa. Para participar, basta enviar um email para cidadaoreporter@grupoatarde.com.br, com os contatos de telefone e endereço (os dados não serão divulgados) do personagem centenário que você quer indicar para a nossa reportagem. Participe!

adblock ativo