Viatura da Transalvador é flagrada estacionada em passeio

Uma viatura da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) foi flagrada estacionada irregularmente neste sábado, 5, no Pelourinho. De acordo com foto do internauta Mário Curvelo, que denunciou o fato ao portal A TARDE On Line, o veículo estava estacionado em cima do passeio e em local proibido, logo atrás de uma placa informando a infração. "O carro do meu pai foi guinchado por muito menos!", reclamou.

O flagrante vai de encontro com a política anunciada pela Prefeitura de Salvador de reordenar o trânsito de Salvador e combater a prática dos motoristas soteropolitanos de estacionar em locais proibidos e em cima de passeios.

A reportagem entrou em contato com a Transalvador, por meio da assessoria de imprensa, mas o órgão não se pronunciou sobre o fato.

