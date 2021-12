Vamos subir, Negô!

Torcedor do Leão,

A expectativa pelo retorno à Série A do Brasileirão é cada vez maior. Neste espaço, queremos saber o que você tem a dizer sobre o momento do Vitória: o acesso iminente, a grande chance de comemorar o primeiro título nacional, a discussão sobre uma possível adoção de uma estrela no escudo em caso de conquista... venha, o espaço é seu.

Alguns depoimentos podem ser selecionados para edição impressa de A TARDE, não perca essa chance.

Saudações rubro-negras.

