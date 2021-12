Vala com água suja atrai bichos e mau cheiro no Tororó

Alan Costa é morador da avenida Baronesa de Cima, no bairro do Tororó, e não está nada satisfeito com uma vala com água suja que, segundo ele, "há mais de trinta anos tira o sossêgo dos moradores da região".

De acordo com Alan, o canal fica no canteiro da via próximo à passarela da entrada da Estação da Lapa e sempre acumula água, atraindo bichos como ratos, mosquitos, além de exalar um cheiro insuportável.

"Nós, moradores, já fizemos inúmeras denúncias ao poder público, inclusive, informamos à Prefeitura durante um encontro do programa Bairro a Bairro que ocorreu aqui na região, mas nada foi feito até o momento".

A Embasa se pronunciou sobre o assunto na terça-feira, 23, e informou que não há problemas de vazamento da rede de água nem de esgoto, mas que o problema está "na rede de drenagem de águas de chuva, cuja manutenção é de responsabilidade da Secretaria de Manutenção (Seman), órgão da Prefeitura de Salvador", pontuou, em nota.

A equipe de reportagem de A TARDE não conseguiu contato com a Seman até a publicação dessa matéria.

Foto: Alan Costa | Cidadão Repórter

