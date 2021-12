Terreno baldio causa transtornos em Santo Antônio de Jesus

Um terreno abandonado está causando transtornos a moradores da Rua Chile no município de Santo Antônio de Jesus (distante a 184 km de Salvador), conforme denunciou ao Cidadão Repórter o leitor Hélio Alves de Souza. Segundo ele, o local, que fica próximo a uma unidade da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), está cheio de mato, lixo e insetos, além de servir de ponto para consumos de drogas.

"O mato em alguns pontos chega a uma altura de 2 metros. Além de bandidos que se escondem para praticar assalto e usar drogas, animais peçonhentos acabam invadindo as casas dos vizinhos", disse o leitor, que enviou fotos do local para o Cidadão Repórter.

<GALERIA ID=18322/>

Um morador de prenome Edivaldo disse que já se deparou com várias cobras no local, que abriga também aranhas e escorpiões. Segundo Edivaldo, o terreno é uma herança que pertence a cinco irmãos, um deles funcionário da prefeitura da cidade.

"Vale ressaltar que de acordo com a Lei Municipal de número 004 de 28 de dezembro de 2003 e Lei Complementar 012 de 11/12/2000, a responsabilidade da limpeza do terreno é do proprietário, cabendo à prefeitura fiscalizar, notificar e decretar de utilidade pública, caso o proprietário não mure e cuide do mesmo", pontua o internauta Hélio Alves.

O Cidadão Repórter tentou entrar em contato com a prefeitura municipal para falar sobre o terreno baldio, mas até o fechamento da reportagem não obteve êxito.

*Com a colaboração do leitor Hélio Alves de Souza

