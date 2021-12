Terreno alagado em Armação preocupa moradores

O dentista Roberto Botelho, motivado pela repercussão do caso do terreno em Amaralina, que foi destaque na imprensa na última semana, também está preocupado com um imóvel ao lado do seu apartamento no bairro de Armação. Segundo o morador, o terreno aparentemente abandonado, está alagado e é usado costumeiramente por usuários de drogas.

"Com as últimas chuvas, a área alagada aumentou, ficamos preocupados principalmente com o mosquito da dengue", conta Roberto.

De acordo com o dentista, ele já ligou para o 156 da prefeitura e registrou a queixa. "A Sucom me orientou a ligar para o 156, agora recorro à imprensa para ajudar a dar um jeito nessa situação", falou.

Mesmo com alvarás de demolição e construção terreno aparenta estar abandonado ( Foto: Roberto Botelho | Cidadão Repórter)

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom), que informou que enviará fiscais ao local para a identificação do imóvel. Após o registro, a Secretaria buscará, junto à Sefaz, reconhecer o proprietário do estabelecimento para tomar as medidas cabíveis.

Já o Centro de Controle de Zoonoses, através da sub coordenadora Ana Galvão, informou que será preciso avaliar primeiro o terreno e a área, para depois marcar alguma ação de combate e conscientização contra a dengue na região.

