Temporada das baleias jubarte na Bahia

De julho a novembro as baleias jubarte chegam para se reproduzir na Bahia. Elas viajam por mais de dois meses em busca de águas mornas e tranquilas para acasalar, ter filhos e

amamentar. No Brasil são cerca de 12 mil baleias que migram da Antártida, segundo informações do biólogo do Instituto Baleia Jubarte, Clarêncio Borracho.

Uma boa época que encanta turistas, que observam fixamente as famosas acrobacias e nados sincronizados, um show de beleza e exuberância.

Os passeios são bastante procurados, com duração de três horas. Com uma hora em alto mar já é possível avistar as primeiras baleias. Alguns pacotes incluem palestras, alimentação e mergulho, dependendo do guia de turismo habilitado no local. As regiões que elas se exibem são: Praia do Forte, Abrolhos, Porto Seguro, Morro de São Paulo, entre outros pontos da Bahia.

Elas se sentem tão em casa e são bem acolhidas, que já deram um nome carinhoso para elas "A baleada", fenômeno anual do acasalamento coletivo das jubarte.

Clarêncio Borracho afirma que a procura de visitação está grande. "De Praia do Forte geralmente saem dois barcos por semana. A norma que se estabelece é uma distância de 100 metros dos barcos para as baleias", diz o biólogo. O biólogo lembrou ainda que, apesar do grande fluxo de visitação, é importante proteger essa espécie.

*A leitora fez o passeio e nos enviou fotos e texto

