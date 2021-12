Sucuri assusta visitantes em lagoa do Parque de Pituaçu

Uma cobra sucuri foi avistada na lagoa do Espaço Mário Cravo Júnior, no Parque de Pituaçu, no último dia 16 de março, mas o fato só foi divulgado nesta segunda-feira, 25, quando a diarista Everaldina Cardoso enviou uma imagem do réptil para a equipe do Cidadão Repórter, do portal A TARDE. A cobra, segundo a diarista, saiu da lagoa e atacou um pombo, assustando os visitantes presentes no local na ocasião.

"Eu ficava sempre ali alimentando os peixes. Agora não vou mais ficar", disse Everaldina, especulando se o animal poderia também atacar uma criança.

De acordo com o coordenador do Parque de Pituaçu, César Menezes, não há risco de ataques. "Os pombos ficam quase dentro da água, já as pessoas estão do lado de fora. Nunca houve registro de um ataque de cobra no parque", diz o coordenador, lembrando que o animal está em seu habitat natural, pois o parque é também um local de preservação da fauna e flora.

Segundo César Menezes, as sucuris vão para a lagoa para comer. Quando isso acontece, a administração do parque aciona a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), que captura a cobra e leva para outra lagoa mais afastada, dentro do perímetro do parque.

O coordenador de Pituaçu ressalta que não é permitido aos visitantes ficarem à beira das lagoas dando comida aos peixes e orienta que em casos de avistamento de uma cobra, a população deve se afastar do animal e avisar à administração da reserva ambiental.

Menezes explica que a sucuri, que apareceu no dia 16, não foi mais avistada no local. Ele esclarece também que a sucuri não é venenosa. Essa espécie de cobra mata a presa por asfixia.

adblock ativo