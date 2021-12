Sucom remove placa irregular em passarela da Av. Paralela

A Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) removeu da passarela em frente ao supermercado Extra da Avenida Paralela, uma propaganda irregular do título de capitalização Bahia dá Sorte, na tarde desta sexta-feira, 5.

O Portal A Tarde recebeu via whatsapp do Cidadão Repórter (71-9601-0020) denúncia do internauta Fábio D'Almeida, que percebeu que a instalação da propaganda estava de forma inadequada e poderia causar algum tipo de acidente. "Por volta das 12h quando utilizei a passarela não havia nada, quando passei novamente por volta das 13h30 notei a propaganda, tirei as fotos e envie para o whatsapp do jornal", disse.

Com as fotos do internauta a equipe do Portal entrou em contato com a Sucom que informou que a propaganda já havia sido retirada. "A apreensão foi realizada porque as peças publicitárias na passarela estavam em desacordo com o Decreto n.º 12.642/2000, que dispõe sobre a publicidade no município. Entre as condutas vedadas pela lei, está a utilização de qualquer tipo de faixa (propaganda ou mensagens) e a exibição de peças publicitárias sem a devida licença, e a colocação de anúncio em locais públicos, como viadutos, postes e árvores, dentre outros.", enviou a Sucom em nota.

