Servidores do SAC param em protesto contra atraso no salário

Funcionários do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) denunciaram, nesta segunda-feira, 12, ao canal Cidadão Repórter, do Portal A TARDE, que ainda não receberam o salário do mês de maio. A empresa responsável pelo pagamento, a PH Service, contratada pelo governo, teria fechado o escritório e não recebe mais ninguém.

Ainda de acordo com a denunciante, que pediu para não ter seu nome divulgado, nesta segunda os profissionais do SAC realizaram duas paralisações de 30 minutos de forma a pressionar o governo do estado.

A Secretaria da Administração da Bahia (Saeb), informou por meio de nota que vai pagar de forma direta os trabalhadores contratados pela empresa terceirizada PH Service, nesta quarta-feira, 14.

A Saeb divulgou ainda que o Estado está em dia com as parcelas referentes ao contrato. E que a empresa contratada já foi formalmente responsabilizada pelo problema e terá seu contrato rescindido.

