Reclame Aqui: Morador denuncia abandono de obra em Lauro

Morador do município de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS), Íkaro Fortes entrou em contato com a equipe do Cidadão Repórter para denunciar o abandono de uma obra na Avenida Beira Rio, centro da cidade.

De acordo com o morador, a obra teve início no dia 27 de dezembro e teria sido paralisada três dias depois. A intenção, diz o leitor, era trocar as manilhas do córrego por galerias maiores. Como a obra não aconteceu, criou-se um buraco no local, ao lado da Secretaria de Saúde.

Fortes relata que a situação do buraco piorou e, devido à chuva, a cratera já mede três metros de profundidade e seis metros de largura. O morador também informa que pessoas e carros já caíram no buraco.

O denunciante revela ainda ter entrado em contato com alguns órgãos como a Ouvidoria Geral do Município, Secretaria de Infra-estrutura (SEINFRA), Secretaria de Serviços Públicos (SESP) e Secretaria de Saúde (SESAU), mas não teria obtido nenhuma resposta.

O Cidadão Repórter entrou em contato com a assessoria da Prefeitura de Lauro de Freitas que informou que o dano causado na via foi consequência de uma obra feita na gestão anterior e a intervenção que gerou o buraco no logradouro seria de responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).

A prefeitura declarou que tem acompanhado e cobrado uma solução para o problema junto ao órgão estadual. No mês de julho, afirma, foi realizada uma reunião entre município e Conder para tratar da retomada das intervenções no local.

A equipe do Cidadão Repórter entrou em contato com a Conder, mas não obteve resposta do órgão.

adblock ativo