O jornal A TARDE vai completar 100 anos na próxima segunda-feira, 15. Ao longo deste centenário, publicou notícias sobre os mais variados temas que envolvem Salvador, a Bahia, o Brasil e o mundo.

Em virtude disso, a gente quer saber: Qual é a sua relação com o jornal A TARDE? Envie sua reposta para o email cidadaoreporter@grupoatarde.com.br ou no espaço de comentários abaixo. Sua participação poderá ser publicada na edição especial do centenário de A TARDE. Não deixe de comentar!

adblock ativo