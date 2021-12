Prefeitura poda árvore e abandona galhos na calçada

Três dias após a poda de árvores na Rua Florianópolis, no Jardim Brasil, os galhos continuam, nesta sexta-feira, 3, ocupando o passeio. De acordo com moradores, técnicos da Superintendência de Conservação e Manutenção de Obras Públicas do Salvador (Sucop) realizaram a poda na terça, 30, mas não limparam a calçada.

Os galhos abandonados impedem a passagem de pedestres no passeio. A Sucop informou, por meio da assessoria, que funcionários do órgão iriam recolher o material ainda nesta sexta. A Sucop não justificou porque deixou os galhos na calçada por três dias.

