O jornal A TARDE completa 100 anos de existência no próximo dia 15 de outubro. Fundado em 1912, o jornal faz parte do cotidiano de milhares de baianos há gerações e acompanhou os fatos históricos marcantes ao do século XX e neste começo de século XXI. Mas, como registra a historiografia moderna, a História também é feita com os relatos do cotidiano, com as histórias de superação pessoal, as pequenas e grandes conquistas de cada cidadão. Por isso, A TARDE quer que você conte os fatos da sua vida que o tornam um personagem que merece ganhar as páginas do noticiário. Responda no nosso email (cidadaoreporter@grupoatarde.com.br) a seguinte pergunta: "Por que eu mereço ser capa de A TARDE?" Seu relato fará parte de uma reportagem especial sobre o centenário do jornal. Participe!

