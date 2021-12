Placa de trânsito preocupa moradores de Brotas

Uma placa de sinalização de trânsito preocupa pedestres que circulam pela Rua Barros Falcão, na localidade do Matatu de Brotas, em Salvador. Conforme denunciou ao Cidadão Repórter a moradora Lenize Ferreira, o equipamento, que está localizado entre dois postes de energia elétrica e completamente torto, pode cair a qualquer momento. Além disso, a palca está sobre a fiação há mais de quinze dias, representando um risco para quem passa no local.

Lenize conta que passa todos os dias na região para levar a filha ao colégio e se sente ameaçada. "Isso pode desabar a qualquer momento em cima das pessoas. O fluxo de veículos e pedestres por aqui é muito intenso e do lado da rua tem um ponto de ônibus, o que aumenta o risco", comenta.

Quem também confessa estar preocupada é a comerciante Deizivane Martins Ferreira, de 33 anos, que tem uma barraca de acarajé próximo ao local onde a placa está instalada. Segundo ela, os clientes ficam receosos e sempre procuram se afastar do perigo. "Eu armo a barraca por aqui todos os dias e tenho medo de algum acidente. Quem passa por aqui sempre reclama com medo da placa cair", afirma.

O cabeleireiro Jorge Alves, 34, não mora próximo ao local, mas precisa passar pela rua para fazer compras em um supermercado. O jeito encontrado por ele para evitar um acidente é mudar a direção e passar pelo outro lado da rua. "Não me arrisco de forma alguma. Isso está muito perigoso", avalia.

Segundo moradores ouvidos pela reportagem, a placa de sinalização foi atingida por um carro no último dia 30 de novembro. O motorista teria perdido o controle do veículo quando invadiu a calçada. Com o impacto, a placa acabou ficando completamente torta. Conforme as testemunhas, o acidente aconteceu por volta de meia-noite e ninguém ficou ferido.

A moradora Lenize, responsável pela denúncia, disse que entrou em contato com a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), mas o órgão informou que a responsabilidade, nesse caso, era da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), por se tratar de uma a placa de trânsito.

Segundo a moradora, o problema já se arrasta há mais de duas semanas e até agora nenhuma providência foi tomada. "Acho que eles estão esperando acontecer algo mais grave para tomarem alguma medida. Só na hora do desastre é que tentam resolver as coisas", reclama a moradora.

Órgãos públicos - Contatada pela reportagem, a Coelba informou, por meio da assessoria de comunicação, que a placa está apoiada em cabos de telecomunicação (telefonia, internet e tv a cabo) e próxima da rede elétrica de baixa tensão. "Esta rede é multiplexada, ou seja, trata-se de uma rede elétrica isolada (protegida)", disse o órgão.

A companhia informou, ainda, que, por se tratar de equipamento pertencente à prefeitura, cabe à Transalvador a retirada da placa danificada. A Coelba disse que informou a situação ao órgão de trânsito e se colocou à disposição, caso haja necessidade de apoio no que se refere à rede elétrica, durante a execução do serviço.

O Cidadão Repórter também entrou em contato com a Transalvador, que ficou de dar uma resposta sobre o caso. Mas até o fechamento da reportagem o órgão não se pronunciou.

adblock ativo