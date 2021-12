Pimenta no Salão:Yoani defende interesse público ou pessoal?

A visita da blogueira cubana Yoani Sánchez ao Brasil, iniciada na última segunda-feira, 18, foi marcada por intensos protestos. Nos estados da Bahia e Pernambuco, a jornalista foi alvo de manifestações promovidas pela Associação Cultural José Martí e pela União Juventude Socialista (UJS). Os manifestantes acusam a blogueira de tentar desestabilizar o regime político cubano - por eles considerados um dos mais belos do mundo -, sob a articulação dos Estados Unidos.

A ativista cubana, que há cinco anos tenta obter autorização para sair de Cuba, se notabilizou internacionalmente como autora do blog Generatión Y. Burlando o controle do acesso à internet existente em Cuba, ela critica e denuncia violações aos direitos humanos do governo Raúl Castro.

Enquanto, de um lado, a blogueira ganha apoio daqueles que defendem a ampla liberdade de expressão; do outro, é rechaçada por estar supostamente relacionada aos interesses norte-americanos. Os opositores à blogueira dizem que o país norte-americano destina cerca de 20 milhões de dólares para incentivar a subversão ao governo local, principalmente por meio de profissionais que atuam nas redes sociais.

