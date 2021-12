Pimenta no Salão: protestos levam mais de 200 mil às ruas

Manifestantes tomaram as ruas de diversas capitais do Brasil na segunda-feira, 17. No total, mais de 200 mil pessoas participaram dos atos que agora engloba uma série de insatisfações.

Desta vez, o combate à corrupção, as críticas à violência policial e até os gastos com a Copa do Mundo de 2014 ganharam as vozes dos manifestantes e estavam estampados nos cartazes que carregavam durante os protestos dissseminado pelas redes sociais, especialmente pelo Facebook,

Os protestos, que aconteceram em capitais como Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Maceió, Porto Alegre, Fortaleza, Vitória, Curitiba, Belém e Belo Horizonte, foram acompanhados de perto pela polícia. Na maioria das cidades, a mobilização foi pacífica, mas no Rio, em Brasília e BH, houve sinais de vandalismo e confrontos com a polícia.

Os atos levaram até a presidente Dilma Rousseff a se pronunciar, por meio da ministra-chefe da Secretaria de Comunicação, Helena Chagas, pela primeira vez sobre o tema. "As manifestações pacíficas são legítimas e próprias da democracia."

Os protestos ganharam força e se espalharam principalmente depois da última quinta, quando o ato em São Paulo tornou-se violento com confrontos e denúncias de abusos que teriam sido cometidos pela Polícia Militar.

>>Diante da polêmica, A TARDE quer saber a sua opinião: Você é a favor ou contra os protestos pelo Brasil? Participe das discussões e vota na enquete. Seu comentário também é bem-vindo!

*Pimenta no Salão é um espaço para discussão de assuntos polêmicos

adblock ativo