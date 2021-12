Pimenta no Salão: polêmica Arena Castro Alves

O anúncio, este mês, do início das obras para a construção de uma arena para shows e outros eventos, com capacidade para cinco mil pessoas, no entorno da Praça Castro Alves, no Centro Histórico de Salvador, tem mobilizado representantes de centros culturais, que são contra o projeto. Entidades da região montaram um abaixo-assinado online, onde já constam mais de 2.400 assinaturas. E você, o que acha do projeto? Comente e participe de nossa enquete.



