Pimenta no salão: plano federal surpreende categoria médica

O governo federal formalizou com a publicação nesta terça-feira, 9, no Diário Oficial da União (DOU), o Programa Mais Médicos, que foi lançado na segunda, 8, pela presidente Dilma Rousseff. O objetivo é ampliar o número de profissionais de saúde no interior do país e na periferia das grandes cidades.

O projeto prevê ampliação da carga horária do curso de Medicina, que passa de 6 para 8 anos. Nesses dois anos extras, o estudante vai trabalhar no Sistema Único de Saúde (SUS).

O trabalho é obrigatório e pré-requisito para conseguir o diploma. Nesses dois anos, o aluno vai receber uma bolsa paga pelo Ministério da Saúde. O valor ainda não foi informado. Essa mudança começa a valer para estudantes que iniciarem o curso em 2015.

O programa do governo federal também estabelece a contratação de médicos estrangeiros para trabalhar em áreas prioritárias. O governo argumenta que há dificuldade em levar os profissionais brasileiros para trabalhar em algumas cidades do interior.

As medidas surpreenderam os profissionais de saúde e entidades da classe médica consideraram o programa autoritário. Representantes do Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp), da Associação Médica Brasileira (AMB) e do Conselho Federal de Medicina (CFM) questionaram a obrigatoriedade dos estudantes de trabalharem no SUS, mesmo aqueles que fazem curso na rede privada.

As entidades também criticam a contratação de médicos estrangeiros ou de brasileiros que estudaram fora do país sem realizar o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida.

Os estrangeiros poderão trabalhar desde que façam um curso de três semanas em uma universidade federal inscrita no programa. Eles também precisam ser formados em instituição com grade curricular equivalente à brasileira, ter fluência na língua portuguesa e ter autorização do seu país de origem para livre exercício da medicina.

Os médicos, que argumentam que o problema da saúde pública não é falta de médicos, e sim, de infra-estrutura, ameaçam entrar em greve geral em protesto contra o programa.

