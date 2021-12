Pimenta no Salão: O retorno do "papai Joel"

Depois da goleada de 5x1 sofrida pelo arquirrival na inauguração da Arena Fonte Nova no domingo, 7, o Bahia demitiu o técnico Jorginho e rapidamente acertou com um novo treinador. Ninguém menos que Joel Santana, responsável por levar a equipe à conquista de dois títulos do Campeonato Baiano e um dos mais vitoriosos que já passou pelo clube.

Em 2008, Joel assumiu o comando da seleção da África do Sul, país-sede da Copa do Mundo de 2010, e levou a equipe ao inédito quarto lugar na Copa das Confederações de 2009 - o que creditou o técnico no cenário internacional.

Retornando ao futebol brasileiro, o "papai Joel" assumiu o Botafogo e conquistou o título carioca de 2010. O fato lhe rendeu o apelido de "Rei do Rio", por ter conquistado o campeonato pelos quatro grandes times do estado.

No futebol baiano Joel também fez história. Conquistou dois estaduais pelo Bahia (em 1994 e 1999), além de mais dois estaduais (em 2002 e 2003) pelo rival, Vitória, além de conquistar a Copa do Nordeste, em 2003.

Porém, parte da torcida tricolor não enxerga com bons olhos o retorno de Joel ao comando da equipe. Em abril de 2011, Vagner Benazzi foi demitido pelo Esquadrão e o nome de Joel foi sondado para assumir a vaga.

Na ocasião, durante entrevista ao programa 'Bem Amigos!', da SporTV, o treinador foi perguntado sobre a possibilidade de assinar com o Bahia e a resposta, em tom de brincadeira, criou incômodo na torcida tricolor. Em uma conversa descontraída, Joel falava sobre a situação atual e que cuidava de problemas pessoais. O comentarista Alberto Helena Júnior perguntou se "o anzol estava dentro d'água", fazendo referências a análise de propostas. O treinador respondeu, sorrindo: "Está dentro d'água esperando peixe grande. Sardinha não!".

Na sequência, ao ser questionado pelo apresentador Luís Roberto, Joel respondeu que tem muita amizade no Bahia e citou os títulos conquistados no time, além de exaltar a cidade de Salvador e a torcida do Esquadrão. Na época, ele comentou que jamais falaria mal do time, que o recebeu tão bem e que conquistou importantes títulos durante sua primeira passagem.

>>> E você, torcedor, o que achou da contratação de Joel Santana para assumir o time nesse momento do Campeonato Baiano e às vésperas da estreia na Copa do Brasil? O comentário ao programa de TV foi apenas um mal entendido, feito em tom de bom humor - característica sempre presente do treinador - ou ele realmente desmereceu o clube? Vote em nossa enquete e participe da discussão. Seu comentário também é bem vindo!

adblock ativo