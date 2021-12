Pimenta no Salão: novela em torno do metrô continua

A Prefeitura de Salvador e o Governo da Bahia ainda não chegaram a um acordo sobre a transferência da linha 1 do metrô - que liga as estações da Lapa à Rótula do Abacaxi - para a gestão do Estado. Conforme salientou o secretário da Casa Civil, Rui Costa, "a divergência está na integração do metrô com o ônibus e na tarifa a ser definida".

Em nota divulgada no último domingo, 17, a Secretaria de Comunicação Social do Governo (Secom) criticou a gestão municipal, que está há treze anos com a responsabilidade do metrô, mas nunca conseguiu colocar o transporte para operar.

O governo se propôs a assumir o custo da obra, com investimentos de mais de quatro bilhões de reais, para concluir a linha 1 e construir a linha 2, além de operá-las através de concessão pública. De acordo com Rui Costa, esse seria o modelo para assegurar a tarifa mais barata. No entanto, conforme o secretário, a proposta da prefeitura de cobrar R$ 1,40 pela tarifa de ônibus e acrescentar a passagem do metrô no bolso da população inviabiliza o sistema.

Também por meio de nota enviada à imprensa, a prefeitura retrucou e informou que apoia a construção do metrô, mas entende que não deve caber ao usuário de ônibus o financiamento da operação metroviária.

Conforme o secretário municipal de Urbanismo e Transporte, José Carlos Aleluia, por meio da nota divulgada pela Secretaria de Comunicação, no domingo, mesmo depois de concluídas as Linhas 1 e 2, o metrô, quando em operação, atenderá diretamente apenas 3% da demanda total de usuários das viagens do transporte coletivo da cidade, chegando a 30% com o abastecimento de passageiros que deverá ser feito pelos ônibus.

Aleluia explica que o impasse nas negociações com o governo do Estado vem se dando em razão principalmente da decisão da prefeitura de não onerar a população e da necessidade de preservação do equilíbrio financeiro do sistema de transporte público da cidade.

>>>A divergência entre prefeitura e Estado com relação à tarifa do metrô vai atrasar ainda mais as obras, que já se arrastam por 13 anos? Vote em nossa enquete e participe da discussão. Seu comentário também é bem-vindo.

*Pimenta no Salão é um espaço para discussão sobre assuntos polêmicos

adblock ativo