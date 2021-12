Pimenta no Salão: Internação involuntária deve ser aprovada?

Uma votação na Câmara de Deputados, marcada para a próxima quarta-feira, 8, está na pauta das discussões sobre as políticas de combate ao uso de drogas no país. Um projeto de lei elaborado pelo deputado Osmar Terra (PMDB-RS), que será apreciado pelo demais parlamentares, prevê grandes alterações na Lei Antidrogas do Brasil. Dentre os pontos polêmicos da proposta, que envolve o aumento da pena de prisão para traficantes de quatro para oito anos, está a internação involuntária de dependentes, a partir de solicitação familiar e recomendação médica.

A facilitação das internações de usuários é um dos pontos mais debatidos do projeto de lei. Durante um Congresso Internacional sobre Drogas 2013, realizado entre os últimos dias 2 e 5 maio, o representante do ministério da Saúde, Léon Garcia, que atua como coordenador-adjunto de Saúde Mental, evidenciou aversão à proposta. Em entrevista à Agência Brasil, Garcia disse que a internação involuntária é o fracasso da clínica no campo da saúde mental. "Qualquer psiquiatra que faz uma internação involuntária o faz através do fracasso da sua capacidade de cuidar. Ela ocorre quando nada mais deu certo. Não podemos ter uma política pública baseada no fracasso", considera.

Sobre a proposta, o deputado Osmar Terra afirma que foi retirado do projeto o termo internação compulsória, pois ela pressupõe um processo judicial, que necessita da aprovação de um juiz. Inclusive, destaca o deputado, esta já é uma ação prevista em lei e que é aplicada quando um dependente apresenta sérios riscos à sociedade. "No caso da internação involuntária, a pedido da família, o médico avalia o caso e pode determinar a internação, sem precisar de juiz. Isso vai antecipar o início do tratamento. Como 90% dos meninos não se tratam voluntariamente, no caso do crack, isso pode colocar uma parcela muito maior para ficar em abstinência inicial', defende o deputado em entrevista à revista Veja, no último domingo, 5.

>>> Diante da polêmica, A TARDE quer saber a sua opinião: Você é contra ou a favor da internação involuntária de usuários de drogas? Participe das discussões e vota na enquete. Seu comentário também é bem-vindo!

*Pimenta no Salão é um espaço para discussão de assuntos polêmicos

adblock ativo