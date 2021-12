Pimenta no Salão: guerra ao xixi na rua

A prefeitura de Salvador disponibilizará mais banheiros químicos nas ruas dos circuitos do carnaval para evitar que os foliões façam xixi na rua. Serão 1,9 mil sanitários distribuídos em 114 pontos dos circuitos oficiais: Barra, Campo Grande e Pelourinho. O prefeito assegura maior fiscalização e punição aos mijões, mas não menciona quais sanções serão adotadas. O Projeto de Lei (PL) que tramita desde 2010 na Câmara e prevê a punição com prisão para quem fizer xixi na rua deve voltar à pauta ainda este ano, mas sem definição de data. Diante desse cenário, você acha que as pessoas terão consciência e deixarão de urinar na rua?

adblock ativo