Pimenta no Salão: Fonte Nova pode ter nome de cervejaria

O nome do estádio Arena Fonte Nova, em Salvador, deve ser provisoriamente alterado, a partir de um provável acordo entre o governo baiano e uma marca de cervejaria. Segundo informações do site Folha de S. Paulo, publicadas no último domingo, 17, a praça de jogos deve se chamar Itaipava Arena Fonte Nova.

A data da alteração não é citada, mas as especulações que envolvem a discussão apontam que o título provisório ficará em vigor até o dia 29 de maio, data em que a Fifa tomará a responsabilidade da Arena, tendo em vista o início da Copa das Confederações, no dia 13 de junho. A Fifa é patrocinada pela Budweiser, empresa americana fabricante de cervejas, e não permite a publicidade de concorrentes durante os seus eventos.

Segundo informações veiculadas pelo site paulista, a ação de patrocínio tem um valor estimado em R$ 10 milhões e integra um projeto de valorização da imagem do Grupo Petrópolis, fabricante da cerveja Itaipava, que terá uma fábrica em Alagoinhas (a 108 km de Salvador). O consórcio OAS/Odebrecht e o próprio Grupo Petrópolis teriam confirmado que a negociação está bem perto de ser fechada, mas ainda não é oficial.

Procurado pelo A TARDE, o Governo da Bahia não confirma o acordo, nem a alteração provisória do nome da Arena Fonte, atestando que as cotas de patrocínio ainda estão sendo estudadas com os grupos empresariais.

