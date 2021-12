Pimenta no Salão: fechamento de boates na Bahia

Para evitar catástrofe igual à que matou 235 jovens no município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na madrugada do último domingo, 27, prefeituras de Salvador e Ilhéus intensificam a fiscalização em boates locais. Você acha mesmo que essa providência deveria ser tomada após essa tragédia no Brasil? Diante de tantas outros casos de incêndio em boates, que matou centenas de pessoas pelo mundo, como na China, onde morreram 309 pessoas em 2000, era mesmo preciso esperar para ampliar a fiscalização? Você acha que as casas de shows e boates da Bahia têm infraestrutura para garantir segurança aos seus clientes? Vote em nossa enquete e participe dessa discussão.

