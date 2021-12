Pimenta no Salão: Estacionamento municipal fica mais caro

As tarifas dos estacionamentos administrados pela prefeitura de Salvador sofreram reajustes desde a última segunda-feira, 8. Quem precisa estacionar nestes espaços desembolsa um valor entre 50% a 100% mais caro do que costumava pagar. O preço cobrado depende do tipo de estacionamento e da região onde ele está situado. O estacionamento São Raimundo, no bairro do Politeama, por exemplo, que antes cobrava pela primeira hora R$ 2, passou a cobrar R$ 3. Já as horas subsequentes aumentaram de R$ 1,50 para R$ 2. A mesma tarifa vale para o estacionamento da Barroquinha.

Já no estacionamento da avenida Tancredo Neves, os novos valores são R$ 4 (1ª hora) e R$ 2 (hora subsequente). Já a mensalidade custa R$ 90, em São Raimundo e na Barroquinha, e R$ 120, na Avenida Tancredo Neves, conforme portaria publicada desde a quinta-feira, 4, pelo secretário municipal de Urbanismo e Transporte, José Carlos Aleluia.

Os estacionamentos em via pública, conhecidos como zona azul, também não ficaram de fora do reajuste. De acordo com a determinação, o valor da tarifa para curta duração (até 2 horas) passou de R$ 1,50 para R$ 2. Um reajuste de 33%. Para a média duração (até 6 horas), o preço subiu de R$ 3 para R$ 6, aumento de 100%; e para o de longa duração (até 12 horas) o novo valor cobrado saltou de R$ 4,50 para R$ 9, também com aumento de 100%. Na orla, cujo tempo de permanência é até 12 horas, o valor cobrado é de R$ 6.

Os preços são novos, mas os espaços são os mesmos. Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte (Semut) justifica que o reajuste prevê a cobertura dos custos de fiscalização e operação da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), mas nada declarou sobre a falta de estrutura e segurança nestes espaços, onde são recorrentes ocorrências de furtos e assaltos.

Segundo a Semut, "a medida dará autonomia financeira ao órgão, possibilitando que os recursos municipais sejam investidos em educação e saúde". O órgão informou, ainda, que os valores definidos estão abaixo dos praticados pelo mercado.

