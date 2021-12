Pimenta no Salão: alteração do percurso do circuito Osmar

O Circuito Osmar poderá ter o percurso alterado no Carnaval de 2014, conforme anunciou o prefeito de Salvador, ACM Neto. Ao invés dos trios saírem do Campo Grande até a praça Castro Alves, eles passariam a fazer o percurso inverso (Castro Alves-Campo Grande). A mudança acontecerá caso seja comprovada a viabilidade através de estudos técnicos. O objetivo é melhorar o fluxo, buscando maior aproveitamento do circuito, dando mais conforto aos foliões. Os trios sairiam da Rua Chile, passariam pela Praça Castro Alves até a Avenida Sete de Setembro e seguiriam em direção ao Campo Grande, eliminando a passagem dos trios pela Rua Carlos Gomes. A mudança, segundo Neto, permitirá a valorização da Salvador antiga.

O prefeito afirmou que a ideia é levar os blocos afro, que desfilam na Rua Carlos Gomes, para o Afródromo - novidade que será implantada em 2014. Caso não seja possível, o desfile desses blocos será mantido no mesmo circuito. Um grupo de trabalho foi montado com a presença das secretarias envolvidas com o planejamento e execução para a folia do próximo ano e os trabalhos já foram iniciados.

O que você acha da alteração do percurso no Campo Grande para o Carnaval de 2014? Vote em nossa enquete e participe dessa discussão.

*Pimenta no Salão é um espaço para discussão sobre assuntos polêmicos

adblock ativo