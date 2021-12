Pimenta no Salão: ações resolverão problemas do ferryboat?

Para baianos e turistas que enfrentam transtornos com a precariedade do sistema ferryboat, a notícia de licitação para recuperar o transporte marítimo, em caráter emergencial, soou como um alívio. O processo licitatório deverá ser aberto nos próximos seis meses, conforme informações do governo.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 25, pelo governador Jaques Wagner, durante a assinatura do acordo de cooperação técnica para a construção da ponte Salvador-Itaparica. O evento contou com a participação de representantes dos municípios de Salvador, Vera Cruz, Itaparica e Jaguaripe.

Conforme o governador da Bahia, enquanto a ponte estiver sendo construída, a travessia passará por melhorias. Wagner disse, ainda, que o governo estuda a compra de novas embarcações e que, posteriormente, abrirá licitação para uma nova concessão para administrar o sistema.

Agora, a dúvida é saber se as mudanças em planejamento para o ferry e a construção da ponte vão mesmo resolver os problemas da travessia e, consequentemente, a dor de cabeça dos passageiros.



