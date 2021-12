Passageiros da Air Europa aguardam por embarque há dois dias

A viagem dos sonhos do oficial da Polícia Militar Lucas Barreto se transformou em um pesadelo que resultou em estresse e prejuízos financeiros. Lucas e sua mulher estavam entre as mais de 200 pessoas que embarcariam na terça-feira, 16, às 9h, com destino à cidade de Madri, na Espanha, pela empresa aérea Air Europa.

Após realizar todos os procedimentos necessários a uma viagem internacional, inclusive com a passagem pela polícia federal, os passageiros despacharam as malas e embarcaram no voo 0084. A aeronave chegou a taxiar pela pista até o local adequado para a decolagem, mas ficou parada por duas horas.

De acordo com Lucas, após este período alguns passageiros pediram para sair do avião, mas foram impedidos pelos comissários, até que o comandante anunciou um problema técnico no computador de bordo, que estaria sendo resolvido. Os passageiros só foram liberados da aeronave duas depois do anúncio, totalizando 4h20 de espera.

"Resgatamos nossas bagagens e começamos a receber diárias de hotel, mas o problema perdura até agora. Nós ligamos para saber informações sobre o voo, mas a empresa não diz nada. Eu faria uma conexão em Madri e depois seguiria para Paris, mas já perdi três diárias da minha reserva", reclama o policial.

Lucas ressalta que havia muitos estrangeiros no voo, que foram distribuídos entre dois hotéis, no Itaigara e em Stella Maris. Após mais um contato com a Air Europa, os passageiros foram informados de que o voo estava confirmado para esta quinta-feira, 18, às 6h. Entretanto, no site da Infraero, ele ainda aparece sem previsão. "Não sei mais a quem recorrer", enfatiza o policial.

O Portal A TARDE tentou contato com um responsável da Air Europa, porém não obteve êxito com nenhum dos telefones de atendimento.

