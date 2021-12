Passageiro registra incêndio em ônibus na BR-242; assista

O passageiro Irailton Batista, 26 anos, gravou em vídeo e fotografou o incêndio que destruiu, na madrugada desta segunda-feira, 8, o ônibus em que viajava, junto com outras pessoas, de Brasília a Salvador. Em depoimento ao Cidadão Repórter, nesta terça-feira, 9, que o veículo da empresa Trans Brasil apresentava diversas irregularidades na segurança e condições precárias para viagem.

O incêndio aconteceu a aproximadamente 60 km do município de Barreiras, na BR-252, no oeste da Bahia. De acordo com Batista, o veículo, com cerca de 30 pessoas a bordo, incluindo crianças e idosos, enfrentou problemas técnicos no motor e precisou ser estacionado.

Ao notar que as chamas saiam pelo motor do ônibus, o motorista teria tentado apagar o fogo com os extintores de incêndio que estavam no interior do veículo, mas os equipamentos de segurança não funcionaram. Na opinião de Irailton, a falha no equipamento deve ter acontecido porque possivelmente os extintores estavam vencidos.

No momento do incêndio houve muito pânico e correria. Ninguém ficou ferido. "Não conseguimos apagar o fogo imediatamente. Todo mundo desceu do ônibus e ficou do lado de fora, sentado, sem saber o que fazer. Uma mulher ficou presa após a porta travar, depois o ônibus ficou completamente destruído", lembra.

Ainda conforme relato do passageiro, além das irregularidades e condições precárias na linha de ônibus, houve falta de assistência da empresa após o acidente. "Tudo começou por volta das 3h, fiquei com muita fome, sede e com febre. Ligamos diversas vezes para a empresa, mas ninguém atendia. Só quando amanheceu, apareceu um homem, sem nenhuma identicação, recolhendo nossas passagens de embarque e entregando novos. Ele gritava 'toma, toma, toma, o que mais vocês querem?'", diz.

A reportagem tentou entrar em contato através dos números de telefones da TransBrasil, mas não obteve sucesso. Tentou também acessar o site da empresa, mas ele estava indisponível durante toda a tarde. Até a publicação desta matéria nenhuma nota foi emitida pela empresa à imprensa. O leitor Irailton registrou em vídeo o momento do incêndio.

