Papa Francisco assume que já pecou. E você?

O Papa Francisco revelou que descumpriu o sétimo mandamento da Lei de Deus - Não Furtar -, quando ainda era cardeal na Argentina.

Em reunião informal com sacerdotes romanos, no Vaticano, ele confessou que furtou a cruz do rosário de um religioso morto.

Mesmo sendo um "pecador", o Papa está entre os candidatos ao Prêmio Nobel da Paz.

Agora o Portal A TARDE quer saber: Você já cometeu algum pegado? Conte para nós a sua história.

