Pais denunciam sucateamento de escola em São Cristóvão

Salas interditadas, bebedouros quebrados, paredes com rachaduras, teto com infiltração, área de lazer abandonada e cheiro de mofo por todo lado. Esse é o cenário encontrado pelos 640 estudantes e funcionários da Escola Municipal do Parque São Cristóvão Professor João Fernandes da Cunha, em São Cristóvão. A situação foi denunciada ao Cidadão Repórter por pais de alunos, que pedem melhorias para a unidade de ensino.

O colégio, que entre 2007 e 2011 ganhou três prêmios de gestão e qualidade de ensino, está sem manutenção há mais de um ano, o que levou ao sucateamento do espaço. "Coloquei minha filha aqui esse ano porque disseram que era um ótimo colégio, ganhou prêmio e não é nada disso. Foi um ano praticamente perdido para ela", lamenta o operador de máquinas, Ciro Santos, pai de Angélica Vitória Ferreira, de 9 anos.

A menina enumera os problemas da instituição: "tem uma sala de aula interditada, a biblioteca também, banheiros sem funcionar. A gente brinca dentro da sala de aula porque a área de lazer está abandonada", diz a aluna do 4º ano, completando "eu não gosto de estudar aqui".

Durante visita a escola, a reportagem do A TARDE On Line constatou diversas paredes com infiltração e mofo. O problema tem prejudicado alunos, professores e funcionários. Uma docente, que não quis se identificar, estava sem voz e justificou o fato: "alergia ao colégio".

A empregada doméstica, Maria das Graças, disse que um dos seus filhos também já ficou doente. "Ele chegou em casa sufocado por conta do mofo. E teve um alergia depois de ser picado por um mosquito, por conta desse matagal. Isso aqui está um horror", reclama.

Além da sala interditada pela Defesa Civil por risco de desabamento no último dia 10 de julho, a biblioteca também não é utilizada pelo mesmo problema. Ao invés de crianças adquirindo conhecimento, entre as prateleiras com livros estão baldes e bacias contendo a água que cai do >teto.

A sala de informática também teve sua função desviada. Ao invés de computadores, cadeiras e mesas revelam que o espaço virou sala de aula, para substituir a estrutura que foi interditada pela Defesa Civil.

Sem manutenção - Outro problema encontrado é o matagal alto ao redor do colégio, bloqueando as janelas de sala de aula. "A janela estava tapada com o mato atrapalhando a iluminação da sala. Um funcionário conseguiu abaixar, mas ele não tinha como campinar toda a área", reclama uma professora, que não quis se identificar, enquanto mostra a embalagem de repelente em cima de sua mesa. "Aqui temos que trabalhar a base de repelente".

Enquanto os alunos não tem um espaço adequado de recreação, uma área de lazer com escorregadeira, balanço e outros brinquedos típicos de playground está abandonada há mais de um ano. Os equipamentos dividem espaço com o mato que cresce livre.

A diretora da escola Janesmare Ferreira reconhece os problemas da instituição. "A manutenção é de responsabilidade da prefeitura, que não faz o papel dela. Nossa verba é para questões pedagógicas. A prefeitura contrata uma empresa para fazer a manutenção em todas as escolas, mas dizem que não fizeram ainda a licitação", explica a gestora, acrescentando que está decepcionada com a situação que a unidade enfrenta no último ano.

"Na época (dos prêmios) tinhamos uma estrutura física adequada, agora não. A gente fica desestimulada com toda essa situação, porque essa é uma escola que só dá sucesso, que é referência da Secretaria de Educação e está assim", lamenta a diretora da escola, Janesmare Ferreira.

A Secretaria Municipal da Educação (Smed) disse, por meio de nota, que o colégio "vai passar pelas seguintes intervenções: revisão hidráulica, revisão elétrica, capinação, revisão da cobertura e limpeza do reservatório de água. A previsão de início dos serviços é na próxima semana, prazo que passa a valer o processo de licitação para contratação de empresas de manutenção".

adblock ativo