Onda de roubos leva insegurança ao bairro do Canela

Pessoas que trabalham, estudam e circulam pelo bairro do Canela reclamam de uma onda de roubos na área. Segundo alguns deles, grande parte dos casos seria promovida por menores de 18 anos.

Na Rua Marechal Floriano, o porteiro do condomínio Santa Emília, que preferiu não ser identificado, conta que moradores andam assustados com a quantidade de assaltos que acontecem no local.

"Não tem hora para que alguém seja atacado e perca algo por aqui", relatou. "Eles se aproveitam do fato de a rua aqui ser deserta e atacam a qualquer hora", contou.

Maria de Jesus, que possui um bar nessa mesma rua, disse que os assaltos são recorrentes e que perdeu as contas de quantas vezes teve o estabelecimento como alvo dos bandidos.

"Minha filha estuda no Colégio Estadual Manoel Novaes (na Rua Araújo Pinho, no mesmo bairro) e outro dia foi perseguida. Felizmente, conseguiu escapar. No fundo do [supermercado] Bompreço, essa semana houve ataques. Teve um mesmo cara que assaltou às 18h e depois voltou a assaltar às 22h no mesmo dia", reclamou. Sobre o policiamento na área, ela opinou ser "insuficiente".

Delegada - A delegada Maria Fernanda Porfírio, da 1ª Delegacia Territorial (1ª DT - Barris), que atende a área do Canela, conta não estar ciente desses crimes: "a 1ª DT trabalha com manchas criminais. Estatisticamente não temos registros".

Excetuando roubos a farmácias e lanchonetes, ocorridos há aproximadamente três meses, não há queixas de outros assaltos, segundo ela.

"O que acontece é que o pessoal é vítima, mas não denuncia, então não podemos fazer nada. Para uma família de renda alta, o roubo de um celular não é motivo para registrar queixa", diz ela.

Sobre o caso do sequestro-relâmpago de uma aluna da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no último dia 24, ela disse que "como houve roubo do carro, o caso está na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos".

