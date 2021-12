Olimpíadas: direto ou perto de Londres

Com o início das Olimpíadas em Londres, oficialmente nesta sexta-feira, 27, muitas pessoas saem da Bahia para o exterior com o objetivo de ver de pertinho os jogos nos estádios e arenas. Além de vibrar pelos nove baianos que disputam as medalhas (boxe, canoagem, futebol feminino e vôlei de praia), o público tem muito o que conhecer e se divertir na Europa.

O Portal ATARDE quer saber como você vai fazer para assistir os jogos olímpicos. Pretende viajar para Londres? Se você já está por lá, o que está achando? Mas, se por algum motivo você não pôde viajar para a Europa, como vai fazer para acompanhar os jogos? Pretende organizar reuniões com os amigos em casa ou em um barzinho e assistir pela TV? Mande fotos do momento ou conte para nós os seus planos para os jogos olímpicos.

