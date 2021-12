O que gostaria que A TARDE publicasse nos próximos 100 anos?

O jornal A TARDE completa 100 anos de fundação no próximo dia 15 de outubro. Ao longo desse período, o veículo se notabilizou por cobrir e noticiar os principais fatos de Salvador, da Bahia, do Brasil e do mundo. Investindo em modernização, a empresa de comunicação tem fôlego para mais um século de cobertura e por isso, queremos saber de você: Quais notícias você gostaria que A TARDE publicasse nos próximos 100 anos? Participe, enviando sua resposta para o email cidadaoreporter@grupoatarde.com.br. Suas sugestões farão parte de uma reportagem para o especial do centenário de A TARDE.

