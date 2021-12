O que acha das opções de nome para o mascote da Copa? Opine!

A Fifa oficializou, neste domingo, 16, a escolha do Tatu-Bola como mascote da Copa do Mundo de 2014. Apresentado pelo ex-jogador Ronaldo, membro do Conselho de Administração do Comitê Organizador Local (COL), o animal receberá um nome por meio de votação popular. As opções a serem escolhidas são Amijubi, Fuleco e Zuzeco.

Os nomes são formados a partir das junções de outras palavras que se relacionam com o espírito da competição: Amijubi deriva de "amizade" e "júbilo", características que, de acordo com a Fifa, refletem o jeito de ser do brasileiro. As outras duas sugestões refletem a preocupação com o meio ambiente durante o evento: Fuleco foi criado a partir das palavras "futebol" e "ecologia", e Zuzeco é a mistura de "azul" e "ecologia".

A sugestão dos nomes foi definida por um comitê composto por Bebeto, Thalita Rebouças, Roberto Duailibi, Fernanda Santos e Arlindo Cruz, autor da música "Tatu Bom de Bola", em homenagem ao animal. O desenho final foi escolhido após a análise de 47 propostas de seis agências de publicidade brasileiras. Criado pela agência 100% Design, acabou identificado como favorito do seu principal público-alvo: crianças de 5 a 12 anos. A votação será feita no site oficial da Fifa.

O Portal ATARDE quer saber o que você achou das opções de nome para o mascote? Em quem você vai votar? O Tatu-Bola representa bem a fauna brasileira? Que outro animal poderia ser escolhido? Se você não concorda com as opções, envie a sua!

