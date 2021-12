Motoristas reclamam de buraco na Estrada Velha do Aeroporto

Os motoristas que trafegam diariamente na avenida Aliomar Baleeiro, conhecida como Estrada Velha do Aeroporto, em Salvador, encontraram trechos da via esburacada.

De acordo com a técnica de contabilidade Bárbara Moreira, o problema é recorrente e motiva diversas manifestações no local. "Existem diversos buracos na descida do final de linha de São Cristóvão (pela Estrada Velha do Aeroporto), o que provoca acidentes com os carros que tentam desviar", conta a leitora, que denunciou a situação ao Cidadão Repórter.

De acordo com ela, a Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop) realizou duas vezes serviços no local nos últimos meses, mas as crateras voltaram a aparecer. "A Sucop faz o serviço e dois dias depois está da mesma forma. É um paliativo, o serviço não é bom", critica.

Segundo a leitora, a situação está pior agora, já que há água represada dentro dos buracos. "É um esgoto a céu aberto, um mau cheiro horrível".

A Sucop disse, por meio de nota, que realiza constantemente intervenção da Operação Tapa Buraco nos 15 quilômetros da avenida Aliomar Baleeiro, entre o trecho da BR-324 e o bairro de São Cristóvão.

Mas, de acordo com o órgão, há desgaste no asfalto por conta do tráfego intenso no local. Além disso, a Sucop informa que estão sendo realizadas ações de manutenção no sistema de drenagem no trecho apontado pela leitora como crítico.

adblock ativo