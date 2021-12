Moradores temem ataque de abelhas em Itapuã

Portas e janelas fechadas, portão batido e medo. Assim vivem os moradores da Rua Sargento Waldir Gomes, na região da Vila Militar da Aeronáutica, no bairro de Itapuã, em Salvador. O motivo é um enxame de abelhas que tomou conta de um dos postes da rua e preocupa quem passa pelo local. Um dos moradores da localidade, o militar André Brito, de 39 anos, entrou em contato com o Cidadão Repórter e denunciou a situação. Segundo ele, quem mora nas casas em frente ao poste invadido pelas abelhas aguarda por uma solução do poder público. A espera já dura mais de seis meses.

Conforme o morador, as abelhas já atacaram um jardineiro que trabalhava próximo ao local e até o cão de estimação dele. Enquanto nada é resolvido, o que resta aos moradores das casas próximas é se precaver. "Tenho dois filhos, um de 2 e outro de 6 anos, e fico muito preocupado. Não os deixo brincando por aqui porque é muito perigoso", afirma André.

As abelhas se aglomeraram em um buraco aberto na base do poste de energia elétrica. Por conta do medo, a moradora Elaine Priscila Silva, de 29 anos, deixou de podar as plantas do jardim de casa e o mato já tomou conta do quintal dela. "Começamos a pagar um rapaz para limpar o jardim, mas ele parou de realizar o serviço com medo das abelhas", disse.

Até quem não mora próximo ao local sofre com os insetos. É o caso de Viviane Edna Brandão Oliveira, de 37 anos, que teve a casa invadida. "À noite, o poste fica todo preto de tanta abelha. Outro dia elas foram parar na minha casa e eu tive que me virar sozinha", disse ela, apontando para a residência onde mora, a cerca de 200 metros do poste.

O denunciante André Brito conta que já ligou várias vezes para a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), mas nada foi resolvido. Segundo o morador, um técnico fez uma vistoria no local e solicitou a compra de óleo diesel e inseticida para acabar com os insetos. "Tenho duas ordens de serviço abertas, mas eles ainda não resolveram nada. Eles mandaram eu comprar o material para que eles viessem fazer o serviço, mas não vieram", afirma.

A equipe do Cidadão Repórter entrou em contato com a Coppa para obter uma resposta sobre o caso. O órgão informou que o número de solicitações diárias de serviços desse tipo é grande e que procura atender todas as demandas, dando prioridade aos casos mais urgentes. Conforme o órgão, a denúncia já foi encaminhada ao setor responsável e técnicos farão uma nova vistoria no local. Apesar de afirmar que há muitas solicitações, o órgão ambiental não quis informar o número de pedidos enviados à Coppa.

Ataque - O que motivou o morador André Brito a denunciar o caso ao Cidadão Repórter foi a notícia da morte de um homem atacado por abelhas na última sexta-feira, 14, no bairro de Mussurunga II, em Salvador. "Vi o caso no jornal e fiquei com medo e entrei em contato. Aproveitei o fato para mostrar o caso daqui da rua", disse.

A vítima, com identidade não divulgada, foi atacada na Rua D, setor J (Mussurunga), enquanto realizava um trabalho de limpeza no quintal de um dos moradores. Ele chegou a ser socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar à unidade médica.

Outro homem, identificado como Ronaldo Oliveira Queiróz, de 29 anos, que seria dono do quintal, também foi atacado quando tentou ajudar a vítima e ficou gravemente ferido. Ele precisou ser encaminhado ao Hospital Roberto Santos.

