Moradores sofrem com esgoto a céu aberto na Liberdade

A aposentada Matilde Ribeiro Santos, de 73 anos, tem dificuldades para se locomover por conta de problemas na coluna e nos dois joelhos. Mesmo para andar dentro de casa, a idosa precisa se apoiar em uma muleta. Com os movimentos reduzidos devido a idade, ela se priva de algumas atividades que fazia quando jovem. Contudo, dona Matilde confessa que o que mais gosta de fazer é sair pela manhã para tomar sol num jardim logo à frente da casa onde mora, na Rua Damião de Góes, no bairro da Liberdade.

Mas, ultimamente, dona Matilde está impossibilitada de sair de casa para passar a manhã à luz do sol. E não é por causa da idade ou dos problemas físicos, mas sim por conta do esgoto que corre na porta da sua sua casa. "Isso escorrega muito e eu evito andar por aqui porque é perigoso. Já faz muito tempo que não saio de casa. Eu gostava de ver o movimento lá fora, mas hoje tenho medo de ir sozinha e cair", confessa a idosa, que só sai de casa quando precisa ir ao médico fazer exames de rotina.

A neta de dona Matilde, a dona de casa Alessandra Cruz, de 31 anos, foi quem denunciou ao Cidadão Repórter o descaso do poder público no local. Segundo ela, o problema já se arrasta há mais de cinco meses. Os moradores são obrigados a conviver com o mal cheiro do esgoto que corre a céu aberto, conforme constatou a equipe de reportagem durante visita ao local. "Não aguentamos mais essa situação. Não podemos nem sair de casa e quando a gente passa por aqui em meio ao esgoto, dá muita coceira nos pés", reclama.

"E essa não é a primeira vez que a gente tem esgoto a céu aberto na porta de casa. Tenho um menino de um ano que não pode sair de casa e, além do mais, muitas crianças ficam jogando bola em cima do esgoto correndo o risco de ficarem doentes". Ainda de acordo com Alessandra, os moradores já denunciaram a situação da rua aos órgãos públicos, mas, até agora, nenhuma providencia foi tomada. "A Embasa fala que é com a Sucop, que, por sua vez, diz que é com a Embasa. E, nesse 'empurra-empurra', a gente é que fica prejudicado".

Esgoto

O esgoto sai de um buraco aberto no meio da rua e se arrasta ao longo de uma ladeira íngreme que fica em frente às casas de muitos moradores. Quem passa pelo local tem que se segurar para não cair devido ao limo formado na pista. Apesar dos cuidados, os acidentes são constantes, conforme os moradores. A doméstica Célia Santos Cruz, de 53 anos, conta que se feriu ao cair enquanto passava pelo local. "Escorreguei no lôdo quando ia para minha casa e fiquei mais de oito dias com o braço doendo", afirma ela, mostrando a cicatriz no braço direito deixada pela queda.

As grades de proteção das casas próximas à ladeira servem como apoio para as pessoas que passam pelo local. Essa é forma encontrada pela dona de casa Ivete Maria de Carvalho, 58, para encarar o trajeto até o local onde costuma fazer as compras da casa sem sofrer acidentes. "A gente tem que descer se segurando para não escorregar no esgoto. Às vezes, quem passa de moto por aqui não consegue subir porque o pneu derrapa e muitos voltam. E, quando chove, a situação fica ainda pior", comenta.

Outro morador que reclama da situação é o motorista Antônio Carlos Batista, de 53 anos. De acordo com ele, quando o mal cheiro fica insuportável, o único jeito é ir para os fundos de casa. "A gente é obrigado a almoçar com todo esse fedor do lado. Isso é um descaso. E além do mais, a quantidade de muriçocas por aqui piorou com esse esgoto. Alguém ou algum órgão tem que tomar alguma providência", reclama.

Órgãos públicos

Contatada pela equipe do Cidadão Repórter, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) informou, por meio da assessoria de comunicação, que uma equipe foi até a Rua Damião de Góes, na tarde desta terça-feira, 4, para verificar o problema na rede coletora de esgoto que atende ao local e, após isso, irá emitir uma resposta sobre o caso. Mas, até a publicação dessa matéria, não obtivemos retorno.

A reportagem também ouviu a Superintendência de Conservação e Obras Públicas de Salvador (Sucop), que informou que só cuida da rede de drenagem pluvial (água da chuva), ficando o esgoto doméstico sob a responsabilidade da Embasa. Porém, o órgão se comprometeu a fazer uma vistoria no local para identificar as causas do problema e tomar as medidas necessárias para atender a solicitação.

