Moradores reclamam de retirada de posto policial em Trancoso

Os moradores do distrito de Trancoso, situado no município de Porto Seguro (distante a 700 km de Salvador), através do canal Cidadão Repórter, se queixam da retirada de um posto da Polícia Civil do local, realizada no final do mês de março. Segundo a Associação de Moradores de Trancoso, o número de assaltos e homicídios aumentou desde que a unidade foi fechada.

Desde a retirada, os moradores protestam e pedem o reativamento da base. No dia último dia 7, eles enviaram um ofício à Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), pedindo a reativação ou a instalação de uma nova unidade, mas, segundo os moradores, até o momento não foram respondidos.

Eles também reclamam de ter que se deslocar até a cidade de Porto Seguro ou Arraial d'Ajuda para realizar atendimento na SSP. Conforme a associação, o posto era mantido pela própria população durante seis anos,

Segundo a assessoria da Polícia Civil, o posto policial do distrito de Trancoso foi desativado porque a associação, proprietária do prédio onde funcionava o serviço, solicitou o empreendimento de volta. No entanto, não houve nenhum prejuízo no atendimento à população, afirma a polícia.

A unidade que presta serviço ao distrito de Trancoso sempre foi sediada em Arraial d'Ajuda, cerca de 20 km distante. Ainda de acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam sem alteração e as ocorrências são realizadas na unidade.

Em relação a incidência de assaltos e homicídios na região, a Polícia Civil informou que esses números estão sendo computados e o aumento de crimes vem ocorrendo antes do fechamento do posto. O trabalho de repreender ocorrências criminosas e fazer trabalho ostensivo é de responsabilidade da Polícia Militar (PM-BA), que segue em funcionamento normal.

