Moradores reclamam de caminhões e barco abandonados em Vilas

Moradores do bairro de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, reclamam de dois caminhões e um barco abandonados na Rua Praia de Piatã. De acordo com uma moradora, que não quis se identificar, os veículos estão no local há dez anos e a embarcação, há três.

"Eles foram abandonados e servem como lixão. Jogam de tudo aqui. Parece que a gente não mora em Vilas", critica a leitora, que denunciou o problema ao Cidadão Repórter, mas não quer se identificar.

Ela também reclama do acúmulo de água na estrutura do barco, o que é um potencial risco de foco para o mosquito da dengue.

De acordo com ela, a prefeitura de Lauro de Freitas foi comunicada do problema em junho deste ano, mas não procurou os moradores nem resolveu a situação.

A prefeitura informou, por meio de nota, que fiscais estiveram no local no início deste mês e notificaram os proprietários dos caminhões e do barco, solicitando a desobstrução de via pública. A situação foi encaminhada para que a Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública (Settop) acompanhe o caso.

